قد تؤدي إلى الوفاة.. خطوات هامة لحماية أسرتك من مخاطر الدفاية الكهربائية

خلال الفترة الأخيرة، ازدادت حدوث الحرائق بشكل لافت للنظر، لأسباب تبدو مجهولة في البداية، إلا أن التحقيقات تثبت في النهاية، أن الاستعمال الخاطئ للدفايات الكهربائية داخل المنازل، السبب الرئيسي وراء تلك الكوارث، التي كان آخرها خلال الساعات الماضية، في «منشأة الجمال» بمركز طامية في محافظة الفيوم، حيث لقي شخصين مصرعهما، بعد إصابتهم باختناق، نتيجة استخدام الدفاية أثناء النوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، إقبال من المواطنين على شراء الدفايات، تزامنا مع موجة البرد الشديدة، التي مرت بها مصر، ليضطر كثير من المواطنين، إلى تشغيل الدفايات، معظم ساعات الليل والنهار، لحماية أسرهم من مخاطر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، إلا أن كان لذلك، عواقب شديدة الصعوبة، وصلت إلى حدوث حالات وفاة نتيجة الاختناق، بالإضافة إلى التسبب في خسائر بالممتلكات.

طرق حماية أسرتك من مخاطر الدفاية الكهربائية

وجه «جهاز تنظيم الكهرباء» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عدة إرشادات إلى المواطنين، الراغبين في استخدام الدفاية، من أجل المحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم من مخاطرها.

- تجنب توصيل الكهرباء إلى الدفاية عبر «مشترك» متعدد الاستخدام.

- ضرورة التأكد من جودة التمديدات الكهربائية، واستخدام معدات وأسلاك من ماركة معروفة، لتحمل الضغط الناتج عن الكهرباء.

- عدم استخدام الدفاية، كأداة لتسخين أو تجفيف الملابس.

- التأكد من جودة القاطع الكهربائي الأتوماتيكي داخل الوحدة، بحيث يتم فصل التيار أتوماتيكيا في حالة حدوث ماس كهربائي.

- ابتعد تماما عن تمرير أي أسلاك أو توصيلات كهربائية تحت السجاد، لمنع حدوث أي حرائق مفاجئة.

- افصل الكهرباء عن الدفاية، بعد وصول الحرارة في المكان إلى الدرجة المطوبة.

- لا تترك الدفاية تعمل عند استعدادك للنوم.

- يجب عدم وضع الدفاية فوق أي من قطع الأثاث، سواء خشب أو سجاد.

- يجب ألا تقل المسافة بين الدفاية ومفروشات المنزل عن المتر، ويفضل أكثر، لمزيد من الأمان.

أسعار الدفايات الكهربائية في الشتاء

أعلن رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أشرف هلال، في تصريحات سابقة، أن الشتاء الحالي، شهد إقبالا على شراء الدفايات الكهربائية، بسبب موجات البرودة الشديدة في الطقس، على الرغم من ارتفاع أسعارها، بنسبة 20% عن العام الماضي، حسب نوع وماركة كل دفاية على حدة.

- الدفاية 2 شمعة، تراوح سعرها ما بين 110-145 جنيها، حسب الماركة.

- دفاية 4 شمعة 399 جنيها.

- الدفاية كهربائية، 4 أنابيب، 2200 واط، وصل سعرها إلى 269 جنيها.

- دفايات ديلونجي، 2200 واط، وصل سعرها إلى 835 جنيها.

- دفاية هالوجين، 3 شمعة، بسعر 390 جنيها.

- دفاية زيت ميالنا، 11 ريشة، 2300 واط، وصل سعرها إلى 2399 جنيها.

- دفاية زيت ميانتا، 9 ريشة، 2300 واط، وصل سعرها إلى 2199 جنيها.

- دفاية تورنيد، 2000 واط، سيراميك، بلغ سعر 1349 جنيها.

دفاية مروحة، 2000 وات، 1895 جنيها.