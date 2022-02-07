1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 412 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 76 مبايعة أراض بقيمة 432.33 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 668.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثانية.

و تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 350.75 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 63.75 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 287 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الأولى بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 95 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 79.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.