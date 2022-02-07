أكاديمية " سوق أبوظبي العالمي" توفر 100 منحة دراسية بمجالات التمويل والتكنولوجيا المالية

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال في لندن توفير 100 منحة دراسية للأشخاص الراغبين في اكتساب أو تطوير مهاراتهم في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية وأن يكونوا جزءًا من نمو هذا القطاع سريع التطور.

تهدف هذه المنح إلى دعم ألمع العقول في المنطقة وتسريع تطور حياتهم المهنية في مجال الخدمات المالية، إضافة إلى تطوير مهارات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين القوى العاملة النسائية.

و سيتم تخصيص نصف هذه المنح الدراسية للنساء لدعم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

تعد التكنولوجيا المالية أحد أسرع القطاعات نموًا في مجال التمويل اليوم وبلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 7301.78 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل سنوي مركب نسبته 26.87%.

وترتبط المدفوعات الرقمية وتحليلات البيانات الضخمة والإقراض المؤتمت والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين للتمويل والعملات المشفرة وأغلب المصطلحات التقنية الرنانة اليوم بقطاع التكنولوجيا المالية..

وبطبيعة الحال، هناك فرصة هائلة للنمو كما أن دورات الاعتماد للتكنولوجيا المالية ستكون بمثابة الطريقة المثالية لبدء الرحلة في هذا المجال.

يهدف " برنامج المنح الدراسية من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي " إلى مساعدة الطلاب والمهنيين من خلفيات متنوعة للحصول على تعليم جيد، ليكونوا مستعدين لإعادة ابتكار النظام المالي الجديد.

وسيكون بإمكان المستفيدين من هذه البرامج الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني " THINK" التي تقدم هذه الدورات المتقدمة وأشرف على تحضيرها أكثر من 200 خبير مالي على دراية بالمهارات التي يجب أن يتمتع بكل كل من يسعى للعمل في هذا القطاع.

و يقدم كل برنامج تدريبي نهجًا تعليميًا مرنًا يغطي موضوعات متنوعة من الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات وحلول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية للبنوك المركزية والتكنولوجيا التنظيمية وغيرها الكثير، بهدف سد الفجوة الكبيرة في عجز المواهب في هذا القطاع.

و سيمنح الطلاب وصولًا غير محدود إلى الدورات التدريبية الذاتية القصيرة وإمكانية حضور أحداث التكنولوجيا المالية الحصرية وقصص الشركات الناشئة التي تقف وراء الابتكارات التخريبية، إضافة إلى التعرف على مجتمع عالمي نابض بالحياة.

و ستمكّن الدورات المتعلمين من معرفة تطور وتأثير التكنولوجيا المالية وتوجه احتياجات العملاء ومشاريع التكنولوجيا المالية والنماذج والأنظمة التنظيمية المتكاملة والمبادرات الجديدة.

و قال حمد صياح المزروعي مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "حددت دولة الإمارات مهمة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية كأولوية وطنية تسهم في ريادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وتدرك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الحاجة إلى الارتقاء بالمعرفة وتطوير المهارات وتوفير بيئة مثالية للابتكارات المحورية التي تسهم في نمو قطاع الخدمات المالية.. ونلتزم بالمساهمة في تعزيز مكانة المنطقة وجاهزيتها للمستقبل لريادة القطاع المالي ولعب دورٍ مهم في الاقتصاد العالمي، وأفضل طريقة لتحقيق هذه الرؤية هي الشراكة مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى في مجال التكنولوجيا المالية".

و أضاف المزروعي: "يعد دعم هدف التمكين الاقتصادي للمرأة في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، فنحن نسعى من خلال تقديم المنح الدراسية التي تركز على النوع الاجتماعي إلى تعريف النساء بأن دوراتنا وبرامجنا التدريبية في مجال التكنولوجيا المالية ستفتح الأبواب أمامهن للحصول على وظائف ومهن ذات رواتب أعلى وأدوار قيادية، إضافةً إلى تطوير مهاراتهن وثقتهن بإطلاق أعمالهن التجارية الخاصة في المستقبل باستخدام قوة هواتفهن وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوفير الفرصة للاستقلال الاقتصادي".

من جانبه، قال ترام آنه نجوين، الشريك المؤسس لمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال: "نؤمن بأهمية توفير فرص متساوية من خلال جعل برامج التعليم الجيدة في مجال التكنولوجيا المالية في متناول جميع الأشخاص من مختلف المناطق والخلفيات.. يعتبر إتاحة المجال أمام النساء لدخول هذا القطاع جزءا كبيرا من مهمتنا أيضًا.. وفي هذا الصدد، فقد قمنا بدعم عدة مبادرات لمساعدة الكثير من الأشخاص عبر عدد من الدول على الاستفادة من فرص التعليم ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية".