اتفاقية مرتقبة بين بريطانيا وكوريا الجنوبية لتعزيز خطوط الإمدادات



تلتقي وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو في لندن، الاثنين 7 فبراير، للتوقيع على اتفاقية لتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسة تضررت بسبب جائحة كورونا مثل أشباه الموصلات.

وسيبدأ الوزيران العمل بشأن اتفاق تجاري معدل، وذلك مع تطلع بريطانيا إلى استغلال خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأسرع نموا في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي.

وقالت تريفيليان في بيان إن هذا النهج تتبعه بريطانيا في منطقتي الهند والمحيط الهادئ لتعزيز العلاقات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل كوريا الجنوبية.

ويعد الاجتماع اليوم تمهيدا لمفاوضات تجارية رسمية من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحسين اتفاق قائم يحافظ بشكل فعال على البنود التي كانت لدى بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إنها تريد ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية بين البلدين، خاصة الرقائق المستخدمة في التصنيع المتطور.

وتعثرت صناعة السيارات في بريطانيا مثل غيرها في جميع أنحاء العالم بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وسعى زعماء العالم العام الماضي إلى إيجاد طرق لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تحسين الشفافية وتنويع مصادر المنتجات الرئيسة.

وأعطى الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا القدرة على إبرام صفقات تجارية ثنائية، ويرى الوزراء أن كوريا الجنوبية وطبقاتها المتوسطة الثرية سوق محتمل مهم للسلع البريطانية الفاخرة.