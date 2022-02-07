الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين بدعم من أسعار النفط القوية، رغم أن المكاسب قيًدها التوتر بشأن أوكرانيا.

وقفز الروبل إلى 75.44 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 يناير، قبل أن يتراجع قليلا إلى 75.57 بحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش.

وأمام اليورو، صعد الروبل 0.65% إلى 86.36.

ويتحرك الروبل مبتعدا عن أدنى مستوى له في نحو 15 شهرا أمام الدولار والبالغ 80.41 الذي سجله الشهر الماضي عندما هددت قوى غربية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

حالة من عدم اليقين تجتاح العالم في ظل التهديد الروسي ضد أوكرانيا، الأمر الذي قد ينتقل إلى الأسواق المالية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات شديدة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ويمكن لروسيا أن تلحق الضرر ببقية العالم من خلال سيطرتها على بعض السلع الأساسية في أوكرانيا.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، لكن موسكو تنفي التخطيط لغزو، ومن غير المؤكد كيف يمكن أن تتأثر الصادرات الأوكرانية، في حالة تصاعد الصراع.

تترقب الأسواق اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 7 فبراير.

وقال الكرملين إن إعلانا قد يصدر بشان الاجتماع بعد الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.