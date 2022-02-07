المؤشرات الأوروربية تغلق تعاملات جلسة الاثنين على مكاسب

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع حيث بدأ المستثمرون في تسعير البيانات وتحركات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.7%، وكانت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.

كما صعدت أسهم شركات السفر والترفيه 3.1% لتتصدر المكاسب.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، صعدت شركة الرعاية الصحية السويدية AddLife بأكثر من 7%، لتتصدر Stoxx 600 بعد إعادة شراء 181000 من أسهمها.

وعند قاع المؤشر الأوروبي، انخفض سهم شركة Orpea لمنازل الرعاية الفرنسية المتعثرة 4.5% مع استمرار معاناتها بعد مزاعم بسوء التصرف في منازلها.

وجاءت المكاسب في الأسواق الأوروبية يوم الاثنين من Sanofi وVinci وIntesa Sanpaolo.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر الإنتاج الصناعي الألماني تراجعًا بنسبة 0.3% في ديسمبر، حسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الاثنين، دون التوقعات بارتفاعه الشهري بنسبة 0.4%.

من جهة أخرى، استمرت قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي في السيطرة على معنويات السوق.

حيث أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من مستويات التضخم القياسية في جميع أنحاء منطقة اليورو، في حين قرر بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.