أمريكا والاتحاد الأوروبي يعملان لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا وسط أزمة أوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان لحماية إمدادات الطاقة الأوروبية من صدمات ناتجة عن أزمة أوكرانيا.

وأبلغ بلينكن الصحفيين في وزارة الخارجية الأميركية، وقد وقف إلى جانبه جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "نحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا ومع الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بشأن أفضل السبل لتقاسم احتياطيات الطاقة في حال أغلقت روسيا الصنبور أو بدأت حربا تعرقل تدفق الغاز عبر أوكرانيا."

 

من جهة أخرى قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الاثنين إن كل العقوبات الممكنة مطروحة على الطاولة في حال حدوث تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

 

وسئل هابيك أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي برونو لومير عما إذا كانت العقوبات ستمتد إلى خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، فقال إن العقوبات ستشمل كل القطاعات. 

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