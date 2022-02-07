تصل لـ45 ألفا.. تعرف على أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر

يرغب الكثيرون للذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة التي حُرم منها معظم المسلمين حول العالم لمدة عاميين متتالين بسبب جائحة كورونا، ومنذ إعلان المملكة العربية نهاية العام الماضي، وضع اشتراطات دخول المصريين لأراضي المملكة لأداء الشعائر المقدسة، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر، وفق الشركات السياحية، والغرفة التجارية، في السطور التالية:

أسعار عمرة رمضان 2022 في مصر

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن الشركات السياحية بدأت بالفعل في وضع برامج العمرة 2022، لشهر رجب بشكل مبدئي، ويتوقع أن تبدأ أولى أفواج رحلات العمرة نهاية فبراير الجاري.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تبدأ أسعار العمرة من 30 ألف جنيه للحج الاقتصادي، وسعر العمرة الـ 4 نجوم بداية من 45، موضحًا أن تلك الأسعار يتم تعديلها خلال الفترة المقبلة.

ضوابط سفر المصريين لأداء العمرة

ووضعت وزارة السياحة المصرية، عددا من الضوابط للمصريين الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، ومنها:

- حصول المسافر على جرعات لقاح كورونا المعتمدة، بما في ذلك الجرعة التعزيزية الثالثة.

- شهادة معتمدة من وزارة الصحة بالحصول على اللقاح، بالإضافة إلى شهادة أخرى تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

- إجراء مسحة الـ PCR معتمدة قبل السفر بـ 3 أيام، من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المصرية.

- إقرار المعتمر والتوقيع على خطاب يؤكد الاطلاع على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من مصر والسعودية، ويضاف إليها بيانات المعتمر.