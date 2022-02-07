ننشر أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء الموافق 8/2/2022

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح غربي البلاد، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما يُساعد على سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أنَّ من المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء، خلال ساعات النهار، في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية على أن يكون شديد البرودة على مختلف محافظات الجمهورية، وتصل إلى الصقيع وسط وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومن جهتهم، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، تختلف ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة من الغد، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار ظهور الشبورة على الطرق المؤدية إلى مدن القناة، وكذلك القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والطرق الصحراوية، والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد وجود نشاطٍ للرياح، غرب البلاد، على أن تشهد حالة الطقس تقلباتٍ جوية بداية من الأربعاء المُقبل، بعد غدٍ على أن تنخفض درجات الحرارة ما بين درجتين إلى 4 درجات على جميع محافظات الجمهورية، فيسود حالة الطقس باردة نهارًا على المحافظات كافة، وشديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح حتى يوم الجمعة المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى هي 22 والصغرى 11.

درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري 22 أما الصغرى 11.

درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 21 أما الصغرى 12.

درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء 25 والصغرى 14.

درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 22 والصغرى 07.

درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 26 والصغرى 10.