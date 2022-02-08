"التموين" تعلن إجراء جديدا لضبط "الأوكازيون الشتوي"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأوكازيون الشتوي سيستمر لمدة شهر، مؤكدًا أنه لن يتم فرض الأوكازيون الشتوي على أي محل، أو حتى نسبة الخصم، وأن الخصم يمكن أن يكون على سلعة معينة أو على كامل المحل، وفقًا لرغبة المحلات. 

وأوضح المهندس خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن دور وزارة التموين هو تكثيف الحملات على المحلات المشاركة، حتى لا يتم البيع بسعر أعلى من الأسعار التي تم تحديدها على السلع والمنتجات. 

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أنه "لو حدث تلاعب في الأسعار، فسيواجه عقوبة الغش التجاري، وسيكون هناك عقوبات". 

وأضاف أنه من حق المواطن رؤية السعر المدون على القطعة، والسعر الذي دفعه، وأنه من الممكن تقديم بلاغ لوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على الأرقام 16230 أو 19588.

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