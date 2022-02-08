عاجل.. شركة إماراتية كبرى تعلن رغبتها في إدارة الأتوبيس الترددي بمصر

أخبار مصر
كامل الوزير مع محمد
كامل الوزير مع محمد بن عمير
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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع السيد محمد بن عمير، رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب رئيس الشركة عن إهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الإستثمارات المطلوبة للمشروع وخاصة وأن الشركة تعتبر هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها وحاليًا حصلت على إمتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول علي أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنيه التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية  بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT".

جدير بالذكر ان الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء في  تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

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