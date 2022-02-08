أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 8-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار مواد البناء  في مصر اليوم الثلاثاء،  لتسجل في المتوسط سعر 1030 جنيه لطن الاسمنت، 15200 جنيه لطن الحديد.

اسعار الحديد اليوم  في الأسواق:
سجل سعر طن "حديد عز" نحو 15600 جنيه،  و "بشاي" 15400 جنية، و" العتال" 15500 جنيه، و"عطية" 15100 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد " المراكبي" نحو 15100 جنيه،  و" المصريين" 15300 جنيه، و"العشري" 15100 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في الأسواق:
سجل سعر طن أسمنت "المسلح" 1090 جنيه، و"النصر" 1060 جنيه، و"المعلم" 1025 جنيه و"حلوان" 1075 جنيه  والعسكري" 1000 جنيه.

ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد:
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 نحو  1.49 مليار دولار  بزيادة 189% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الأسمنت خلال نفس الفترة 180% إلى 397 مليون دولار.

 

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

"وفر فلوس المشاريب".. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

"نزلها الآن بالمجان".. تردد قناة أبوظبي إكسترا extra المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

بالفيديو.. طريقة تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا AD EXTRA لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

بيان عاجل من الحكومة بشأن شائعات تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا

مفاجآت مدوية في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام بالميراس اليوم

عاجل.. شركة إماراتية كبرى تعلن رغبتها في إدارة الأتوبيس الترددي بمصر

عاجل.. تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بالميراس