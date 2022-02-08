“الإحصاء”: 860 ألف طرد صادرات مصر من النحل الحى فى 9 أشهر



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كمية الصادرات المصرية من النحل الحي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت الكمية الإجمالية لها نحو 860 ألفا و174 طرد نحل حي خلال تلك الفترة.

وحلت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة الدول التي استقبلت الصادرات المصرية من النحل خلال تلك الفترة، حيث استقبلت صادرات مصرية بواقع 510 ألف و536 طرد، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 303 ألف و737 طرد، ثم دولة الكويت واستقبلت نحو 34 ألف و451 طرد من طرود النحل الحي.

وتضمنت القائمة كميات متفاوتة لعدة دول أخرى، حيث استقبلت دولة البحرين كميات بلغت 4 آلاف و754 طرد، واندونيسيا بواقع 3 آلاف و690 طرد، بينما استقبلت قطر نحو ألف و694 طرد، وأخيرا العراق بنحو ألف و310 طرد.

وقدرت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من النحل الحي نحو 312 مليونا و390 ألف جنيه "19 مليون و846 ألف دولار" فى الفترة "يناير- سبتمبر" الماضى، موزعة على 8 دول، وهى على الترتيب من حيث القيمة المملكة العربية السعودية بنحو 232 مليونا و818 ألف جنيه، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51 مليونا و153 ألف جنيه، ودولة الكويت فى المركز الثالث بقيمة 22 مليونا و676 ألف جنيه، إلى جانب الصادرات المصرية إلى قطر بقيمة 3 ملايين و281 ألف جنيه، ثم الصادرات إلى إندونيسيا بقيمة مليون و112 ألف جنيه، والبحرين بقيمة 739 ألف جنيه، ولبنان بـ226 ألف جنيه، وأخيرا العراق بـ382 ألف جنيه.