الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء 1/3/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بحي الأوركيد " الألف فدان سابقًا " منطقة 5 بالقاهرة الجديدة. 

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة، مضيفا أنه سيتم تسليم القطع من 1: 10، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 21: 30، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 31: 40، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 41: 50، يوم الخميس 17/2/2022.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 51: 60، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من  61: 70، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 71: 80، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 81: 90، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 91: 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101: 110، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 111: 120، يوم الإثنين 28/2/2022، والقطع من 121: 130، يوم الثلاثاء 1/3/2022.


 

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