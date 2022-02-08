رئيس "مياه القناة": تركيب أغطية بالوعات للصرف الصحي لا يمكن سرقتها

محافظات
تركيب أغطية بالوعات
تركيب أغطية بالوعات
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أعلن عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحي، لا يمكن سرقتها في محافظات إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظا على أراوح المواطنين.

 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خراسانية جديدة، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحى ثان الإسماعيلية منها تقاطع شارعى دمنهور والمدارس، وتقاطع شارعى العريش وسيناء، تقاطع شارعى المنصورة والدقهلية وشارع الثلاثينى، ومساكن ايجيكو والاستثمار بمدينة المستقبل، والقنطرة غرب، بأشراف مباشر من المهندس مجدي سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية.

 

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على علي خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خرساني محكم لا يمكن سرقتها يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، والصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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