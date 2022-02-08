ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس

توقعت الأرصاد الجوية أن البلاد اليوم بسودها ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، كاشفة عن تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 8-2-2022.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء اليوم كما يسود جنوب وشمال الوجه البحري ارتفاع الحرارة أيضا.

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية

أما السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، يسودهم طقس مائل للدفء.

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ على كلا من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

طقس اليوم ليلا شديد البرودة

وطقس الليل يسوده برودة شديدة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أتربة عالقة بالجو بهذه المناطق

وحذرت الأرصاد الجوية من أتربة عالقة بالجو في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار غرب البلاد

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يوجد فرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.



درجات لحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات