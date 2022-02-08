موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والقنوات الناقلة، حيث يخوض النادي الأهلي مباراة قوية أمام نظيره بالميراس في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات بداية من 5 فبراير الجاري..

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في دور نصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 8-2-2022، عند الساعة السادسة والنصف 6:30 بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف 5:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والأردن والسابعة والنصف 7:30 بتوقيت مكة المكرمة وقطر والثامنة والنصف 8:30 بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي القادمة

قنوات أبوظبي الرياضية حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل في الإمارات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467

عامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

فوز الأهلي على مونتيري المكسيكي

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مونتيري المكسيكي بهدف نظيف سجله محمد هاني في الدقيقة 53 ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير والتي من المنتظر أن تستمر حتى 12 فبراير.