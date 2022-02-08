انتحار طالبة لخوفها من الرسوب بامتحانات الشهادة الإعدية بالبحيرة

شهدت قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، انتحار طالبة بالصف الثالث الإعدادى بتناول مادة سامة، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة عقب إخفاقها في امتحانات نصف العام الدراسي وخشية من الرسوب، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الدلنجات العام، بوصول "أية ح.أ.س" 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومقيمة بقرية الوفائية، مصابة بإعطاء تسمم مادة مجهولة ولفظت أنفاسها عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجني عليها، قرروا تناول الطالبة قرص مبيد حشرى بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وعدم قدرتها على الإجابة بشكل سليم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.