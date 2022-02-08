موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول وخطوات الاستعلام عنها

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الأول، يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تصدرت التريند أكثر من مرة، فقد ازداد البحث عليها في الفترة الأخيرة لمعرفة النتيجة قبل بداية الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من أكثر الكلمات بحثا، حيث لاقت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، لذا نستعرض لكم في السطور لتالية كافة التفاصيل املتعلقة حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيًا عبر موقع نتائج طلاب الأزهر الشريف والذي خصصه قطاع المعاهد الأزهرية، تسهيلا على الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

يمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط ( من هنا).

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام وستظهر لك النتيجة بالدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أكدت مصادر مطلعة في قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الإجابة ويتم الآن مراجعة الكشوف وتحديد الأوائل.

وقالت مصادر مطلعة أنه سيتم ظهور النتيجة مطلع الأسبوع المقبل عبر موقع النتائج الذي خصصه قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الفترة من 16 - 23 يناير 2022 وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا وحفاظا على سلامة الطلاب.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

بدأت إجازة نصف العام السبت الموافق 5 فبراير وتستمر لمدة 15 يوم على أن تنتهي يوم الخميس 17 من نفس الشهر، وينتطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير الجاري.