نفط عُمان يخسر 52 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان القادم، بواقع 52 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان، تراجع إلى 90.86 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 91.38 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو / أيار المقبل 89.23 دولار للبرميل، بتراجع 46 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 89.69 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بنسبة 0.64 بالمائة، في الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 90.74 دولار للبرميل، خاسرًا 58 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.73 بالمائة، ليصل إلى مستوى 92.01 دولار للبرميل، بخسائر 58 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 


 

 

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