السجن 7 سنوات لكهربائي هتك عرض أبنة شقيقتة داخل شقة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سعيد، رئيس المحكمة، كهربائي بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها طفلة ابنه شقيقته.

وصدر القرار بعضوية المستشار نشأت محمد حسن والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار ياسر ابراهيم خليل وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

وتعود القضية رقم 35536 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بهتك عرض نجله شقيقته بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام المتهم "أ.إ.ع" 40 سنة كهربائي باصطحاب المجني عليها "ن.س.م" 10سنوات بصفته خالها لشراء بعض الحلويات لها وقام بأخذها إلى محل سكنه شقة جدتها في عدم وجود جدتها بالمسكن وقام بالتعدي عليها والتحرش بها بالإمساك بأجزاء حساسه بجسدها وقبلها وإلقائها علي السرير وعند مقاومة الطفلة له قام بكتم أنفاسها والتعدي عليها بالضرب لشل حركتها.

وتبين من التحقيقات أن والد الطفلة فوجئ بسوء حالة نجلته النفسية فقامت شقيقتها الكبري بالتحدث معها وعلمت منها بقيام خالها باصطحابها والتعدي عليها والتحرش بها وهددها بإيذئها فقام والد الطفلة باصطحابها إلي قسم شرطة الرمل ثان وبأخذ أقولها بتفاصيل الواقعة حُرر محضر وتم ضبط المتهم وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.