البحرين: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار



أعلن مجلس احتياطي الأجيال القادمة البحريني عن البيانات الأوليّة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021.

حيث تمكن صندوق احتياطي الأجيال القادمة من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار في أصوله وبمعدل 32%، منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار في يونيو 2020 لدعم الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا.

كما أظهرت البيانات الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ارتفاع أصول الصندوق إلى 624 مليون دولار في نهاية العام.

وقد ارتكزت الأولويات الاستراتيجية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة البحريني خلال العام 2021 على الاستمرار في بناء المرونة وخلق التوازن في المحفظة، بالإضافة إلى الاستفادة من تحركات الأسواق وتفعيل رأس المال لتوليد عوائد إيجابية طويلة الاجل.