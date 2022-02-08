أسعار النفط تتراجع إلى 92 دولارا للبرميل



تراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل الثلاثاء 8 فبراير قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.

وتستأنف المحادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر خام برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 91.96 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولارا أمس الاثنين.

وهبط سعر خام تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6% إلى 90.80 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الخامان هذا العام بسبب ارتفاع الطلب العالمي، والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا، وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا، وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

ولم تسفر ثمان جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.

