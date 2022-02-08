محافظ الجيزة يتفقد مواقع توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، أماكن التوسعات والمطالع والمنازل المقررة للطريق الدائري نطاق منطقة المريوطية للوقوف على مواقع العمل ووقوف المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية بذلك القطاع وللحفاظ علي المكتسبات الجمالية لممشى المريوطية.

واطلع المحافظ من الشركة المنفذة على مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال موجهًا رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال بشكل دوري وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل والانتهاء منه خلال الفترة المحددة لما للمشروع من أهمية مرورية كبيرة.

وخلال الجولة وجه المحافظ حي الطالبية، بمراجعة الأكشاك الموجودة على الممشى والتأكد من التزامها بحالة النظافة وعدم إشغال الطريق وتوجيه إنذار للمخالفين بالغلق الفوري في حال المخالفة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة النظافة وتحرير محاضر بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة ومحل تلقى بالمخالفات على جانبي كورنيش المريوطية أو بالطريق العام للحفاظ علي المظهر الحضاري للطريق.

وتفقد المحافظ غرف الكاميرات الخاصة بمراقبة ممشي المريوطية للتأكد من العمل بكفاءة موجهًا الموظفين المختصين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفه لسرعه التعامل معها.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.