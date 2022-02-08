الجيزة تزيل مخالفات بناء بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر و6 أكتوبر ببولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات ضبط مخالفات البناء وإزالتها لتحقيق الانضباط، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في ذلك الشأن لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وفي هذا الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، بتنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء شملت إزالة حوائط مخالفه بشارع عبدالخالق عفيفي المتفرع من 6 أكتوبر.

كما تم إزالة مخالفات بناء لمنشآت دون ترخيص بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر بمنطقة صفط اللبن حرم الطريق الدائري، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.