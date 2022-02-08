الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1820.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديليفكس "التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الخميس". وأضافت أن التضخم في يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت سعر الفضة 0.56 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2258.29 دولار.

 

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