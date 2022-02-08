اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي



تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي اليوم بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو.

وكانت عائدات السندات قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح المركزي الأوروبي الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس سيكون حاسما في تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه السندات.



وفاجأ تشدد المركزي الأوروبي الأسواق ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية خاصة إيطاليا للارتفاع أمس الاثنين إذ شعر المستثمرون بالقلق من اثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.



لكن أمس الاثنين أبدت لاجارد موقفا أقل تشددا قائلة أن التضخم من المستبعد أن يستمر على ارتفاعه مما دفع اليورو للتراجع.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء نزل اليورو 0.3 بالمئة ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.3 إلى 95.67، وفقا لـ "رويترز".

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار.

وتجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين متوسط سعرها في 50 يوما لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر اليوم.