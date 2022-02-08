برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

يبحث جميع الطلاب والطالبات عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 للفصل الدراسي الأول، حيث بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها النهائية لإعلان النتيجة، من خلال تصحيح الامتحانات في جميع المواد الدراسية أو رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، وهي كالتالي:-

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس

وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب البحث عن النتيجة إلكترونيا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يتم الدخول على الرابط الخاصة بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وكتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على خانة «بحث»، وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.

وذكرت مصادر في مديريات التربية والتعليم، أنّه جرى التنبيه على الجميع في عملية تصحيح الامتحانات بتقدير إجابات الطلاب المكررة والأخذ بالدرجة الأعلى، موضحة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد شكاوي من الطلاب على الامتحانات.

ومن المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا على مستوى كل مديرية، وفي لجان مؤمنة بشكل كبير بالتنسيق مع مختلف المدارس والإدارات التعليمية.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بتفاصيل الدرجات

يذكر أنّ سيد حسن، مدير إدارة العجوزة التعليمية، أوضح أنّ إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 سيكون بعد اعتمادها رسميًا، وغالبا في منتصف إجازة نصف العام، موضحا أنّ النتيجة تشمل الدرجات التي حصل عليها الطالب بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ستعلن رسميًا عقب اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.