ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و200 شاحنة خلال الساعات ال 24 الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 1133 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2819 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2589 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وأخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و645 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و475 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1093 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، والأردن، والكويت، ومالطا، والهند، وأسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسلوفينيا، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا، وكرواتيا.

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 14 ألفا و755 طنا تضمنت 3 آلاف و116 طن رمل، و7 آلاف و500 طن فوسفات، و1339 طن سماد، و2800 طن بودرة جبس.. كما بلغت الواردات 48 ألفا و751 طنا شملت 11 ألفا و767 طن قمح، و1996 طن خشب زان، و20 ألفا و327 طن حديد، و14 ألفا و243 طن سلاج، و1629 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 418 طنا.

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