بعد انتقاله لـ "باشاك شهير".. أرقام مضيئة تزين مسيرة "تريزيجيه" في الدوري التركي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، انتقال المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.

ونشر نادي أستون فيلا بيانًا أعلن فيه انتقال تريزيجيه للنادي التركي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

تريزيجيه يعود للدوري التركي

لن تكون هذه التجربة الاحترافية الأولى لـ "تريزيجيه" في الدوري التركي، حيث سبق ولعب نجم الفراعنة ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي في الفترة بين 2017 و2018 وقبل انتقاله لنادي أستون فيلا الانجليزي.

لعب "تريزيجيه" 72 مباراة مع قاسم باشا في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6256 دقيقة، وسجل 25 هدفًا، وصنع 22 هدفًا، وحصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

خاض نجم منتخب مصر 65 مباراة مع قاسم باشا في الدوري التركي وسجل 22 هدفا وصنع 19 آخرين، بينما خاض 7 مباريات في كأس تركيا، وسجل 3 أهداف، وصنع 3 آخرين.

