تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وجمهورية الجبل الأسود

دعا ياكوف مالتوفيتش وزير التنمية الاقتصادية لجمهورية الجبل الأسود أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتهم في بلاده خاصة في مجال البنية التحتية والموانئ وقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة مشيرًا إلى أن حكومته تعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات الإماراتية في الجبل الأسود.

وأكد أن إكسبو 2020 يمثل فرصة مناسبة لتعريف الشركات والمؤسسات الإماراتية بالفرص المتاحة والتسهيلات التي توفرها جمهورية الجبل الاسود للمستثمرين والشركات الأجنبية.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال بين الإمارات وجمهورية الجبل الأسود الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع غرفة الاقتصاد في الجبل الأسود ووزارة التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود.

حضر المنتدى حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف وعبد الله أحمد ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة نبيلة عبدالعزيز الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينغرو " الجبل الأسود " وفريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الامارات وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

من جانبه قال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات إن غرف الامارات تتطلع من خلال هذه الملتقيات إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة بصورة تفصيلية في كلا البلدين والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى الأسواق والاستثمار وإقامة المشروعات.

وأكد على دعم غرف الإمارات بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار في البلدين، داعيا الشركات والمؤسسات الصناعية في جمهورية الجبل الأسود للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة والمميزات المتعددة التي توفرها للشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار بالدولة.

من جهتها قالت نينا دراتش رئيسة غرفة الاقتصاد الجبل الأسود إن دولة الإمارات من أكثر الدول تنوعا من خلال استثماراتها في الجبل الأسود وذلك في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة وغيرها.

وأضافت أن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني لبلادها وأنه جاري حاليا العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة كما تمت إتاحة الاستثمار بنظام الشراكة ما بين القطاعي الحكومي والخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية.

بدوره أكد عبد الله أحمد ال صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في الأسواق الجديدة والواعدة في مختلف مناطق العالم ومن هذا المنطلق نحن نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف ومتابعة الفرص الاستثمارية المختلفة في أسواق الجبل الأسود.