حالة الطقس غدا الأربعاء 9-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدا الأربعاء الموافق 9-2-2022 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام مقبلة، حيث تنخفض الحرارة بنحو 4 درجات على محافظات الجمهورية كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل بشأن حالة الطقس، أنّ طقس الغد سيكون مائلا للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى غرب البلاد، مع توقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مساء إلى محافظات القاهرة الكبرى، على فترات تقطعة.

حالة الطقس غدا

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 10

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 10

العريش 17 10

رفح 21 11

رأس سدر 19 09

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 11

الفيوم 18 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 11

إدفو 25 08

أبو سمبل 25 09

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14