بث مباشر|| مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية YALLA SHOOT

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يلا شوت في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للاندية yallashoot.

يلتقي اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف مساءًا على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لحساب لقاءات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وكان النادي الاهلي قد نجح في التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف سجله محمد هاني في الدور الثاني.

وكشفت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية في وقت سابق أنه يمكن مشاهدة لقاءات مونديال الأندية وذلك عبر عبر تطبيق «AD SPORTS» المجاني، الذي يمكن تحميله من المتجر الإلكتروني بالضغط على الرابط التالي هنا.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة أبوظبي إكسترا على التردد التالي:-

  • القمر: نايل سات
  • تردد قناة أبو ظبي إكسترا: 12330
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • التصحيح: 5\6
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