مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 كورة اون لاين كورة لايف yalla shoot

يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 الاسطورة لايف اون لاين كورة لايف ماتش الاهلي ضد بالميراس بث مباشر، موعد مباراة الأهلي وبالميراس: ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة SSC7 HD بتعليق حماد العنزي، وقناة Abu Dhabi Sport Extra بتعليق فارس عوض.

تحظى مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية بنسب متابعة عالية بواسطة جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاصةً لأنها الناقل الحصري لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

وزادت نسبة البحث خلال الأيام التي سبقت بطولة كأس العالم للأندية للحصول على تردد القناة ومعرفة كيفية مشاهدة المباريات بجودة عالية وتعليق عربي مميز.

وسبق وأن قامت القناة بنقل مباراة الدور الأول بين الجزيرة وبطل تاهيتي فيما نقلت مواجهتي الدور الثاني بين الأهلي ومونتيري والجزيرة والهلال.

في الوقت الذي تنقل فيه لقاء اليوم بين الأهلي وبالميراس وستكون على الموعد يوم غدًا لنقل نصف النهائي الثاني بين الهلال وتشيلسي.

ويمكن لزوار الفجر الرياضي تنزيل تردد القناة على النحو التالي:-