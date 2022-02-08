مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 كورة اون لاين كورة لايف yalla shoot

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
Advertisements

 يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 الاسطورة لايف اون لاين كورة لايف ماتش الاهلي ضد بالميراس بث مباشر، موعد مباراة الأهلي وبالميراس: ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة SSC7 HD بتعليق حماد العنزي، وقناة Abu Dhabi Sport Extra بتعليق فارس عوض.

 

تحظى مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية بنسب متابعة عالية بواسطة جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاصةً لأنها الناقل الحصري لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

وزادت نسبة البحث خلال الأيام التي سبقت بطولة كأس العالم للأندية للحصول على تردد القناة ومعرفة كيفية مشاهدة المباريات بجودة عالية وتعليق عربي مميز.

وسبق وأن قامت القناة بنقل مباراة الدور الأول بين الجزيرة وبطل تاهيتي فيما نقلت مواجهتي الدور الثاني بين الأهلي ومونتيري والجزيرة والهلال.

في الوقت الذي تنقل فيه لقاء اليوم بين الأهلي وبالميراس وستكون على الموعد يوم غدًا لنقل نصف النهائي الثاني بين الهلال وتشيلسي.

ويمكن لزوار الفجر الرياضي تنزيل تردد القناة على النحو التالي:-

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12330.
  • استقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

 

 

موعد مباراة الاهلي بالميراس بث مباشر تشيلسى الفجر الرياضي مشاهدة الشوط الأول مشاهدة مباراة توقيت القاهرة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي بث مباشر الآن يوتيوب 8/2/2022 في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بالميراس يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو)

مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 كورة اون لاين كورة لايف yalla shoot

تغييرات بالجملة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بالميراس

"وفر فلوس المشاريب".. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

بعد إخفاق أمم إفريقيا.. 5 أسماء مرشحة للانضمام لمنتخب مصر قبل موقعة السنعال بتصفيات المونديال

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

زيدان يريد رونالدو في باريس سان جيرمان