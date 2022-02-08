الحصاد الأسبوعي لجهاز حماية المستهلك في 9 محافظات

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك بتسعة محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (233محضر) وبيانها كالتالي:

محافظة الاسكندرية:

تم ضبط المدير المسئول بإحدي الشركات وذلك لقيام الشركة بتضليل المستهلكين بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن بيع شاشات مقلده لعلامة تجاريه شهيرة، كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ومهربة.



وتم تحرير (42محضر) لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، عدم حمل شهادات صحية.

محافظة الدقهلية:

ضبط مصنع خزانات مياه بلاستيكية لعدم وجود سجل صناعي وإستخدام خامات دون أي بيانات ومجهولة المصدر بالإضافة إلي إستخدام اسطوانات غاز دون تصريح من التموين، كما تم ضبط مجموعة من المنشآت الطبية تعمل دون ترخيص، وتم تحرير (28 محضر) لعدد من المنشآت التجارية والطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم حمل شهادات صحيه.

محافظة المنوفية:

ضبط منشآت تجارية لبيع الأدوات الصحية والسيراميك غير مدون عليها أى بيانات (مجهولة المصدر) بالإضافة إلى ضبط محّال تجارية لبيع المستلزمات الطبية بحيازتها أجهزة لقياس الضغط، وأجهزة لقياس الحرارة مجهولة المصدر، كما تم تحرير (23 محضر) لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.



محافظة قنا:

تم شن أربعة حملات علي نطاق المحافظة وأسفرت عن ضبط كمية من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد (12 محضر) أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.



محافظة كفر الشيخ:

تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد (7محضر) لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اصدار فواتير قانونيه طبقا للقانون 181 لسنه 2018.



محافظة أسيوط:

تم تحرير 76 محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم إتباع الإشتراطات الصحية.



محافظة البحيرة:

ضبط مصنع لتصنيع علب كهربائية يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلي ضبط كمية كبيرة من النرجيلة (شيشة) وذلك بالمخالفة لقرار معالى رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وأخيرًا ضبط اكاديمية تعليمية للتدريب على التمريض وذلك لإستخدام الإعلانات المضللة وادارة نشاط دون ترخيص بقصد التربح الغير مشروع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.



تحرير عدد 12 محضر ضد مجموعة من محلات منها (معارض سيارات ومصوغات ومشغولات ذهبية وادوية بيطرية ومبيدات وادوات صحية واجهزة كهربائية ومواد غذائية) لعدم الاعلان عن الاسعار وسياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.



إدارة ضبط الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة:

شن 22 حملة على عدد من المحلات والكيانات التجارية لضبط كافة الممارسات الضارة بالأسواق وقد أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضر لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية