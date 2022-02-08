" تجارة دبي "تلقي الضوء على مفهوم الشيكات المرتجعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

نظمت غرفة تجارة دبي في مقرها بالتعاون مع مكتب "إنس" ورشة عمل بعنوان "الشيكات المرتجعة: آخـــــــرالتطورات" بمشاركة 73 من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال ومهتمين من أعضاء غرفة تجارة دبي وممارسي المهنة القانونية ومستشاري وأخصائي عقود وأصحاب شركات.

ساهمت الورشة في تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات التشريعية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في دولة الإمارات إذ سلطت الضوء على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم في الدولة.

وأدار الورشة كل من ريتا السمعاني جانسن شريك في مكتب "إنس" ومونيكا همفريز-ديفيز محام أول في مكتب "إنس" حيث شاركتا الحضور أبرز المستجدات والتطورات الخاصة بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة واستثناءات وعقوبات الشيكات المرتجعة وأبرز طرق التقاضي واسترداد الديون في دولة الإمارات وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالآلية التجارية المتقدمة لضمان الاستقرار التجاري.

وأكدت جهاد كاظم نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي أن الغرفة تحرص بإستمرار على إطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي على آخر التحديثات والتعديلات التي تم إجراؤها على القوانين الحالية في الدولة المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك لضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

ووصفت كاظم هذه الورشة بأنها منصة مثالية لإعطاء لمحة عامة عن آخر التطورات في قانون المعاملات التجارية الاتحادي في الدولة والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2022 بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم.

وبدورها أشادت ريتا السمعاني جانسن بالورشة كونها أثارت اهتمامًا كبيرًا بين مجتمع الأعمال في دبي مشيرةً كذلك إلى أن المشاركين اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة في الوقت الحالي في محاكم دولة الإمارات بالإضافة إلى كيفية تمكين الشركات من تقليل مخاطر عدم السداد.

وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. طرد نجم الأهلي أمام بالميراس البرازيلي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي بث مباشر الآن يوتيوب 8/2/2022 في نصف نهائي كأس العالم للأندية

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

اجتماع مرتقب بين بنزيما وبيريز بسبب هالاند

أول تعليق من موسيماني بعد الخسارة أمام بالميراس

"وفر فلوس المشاريب".. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الصراع يشتد بين الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الذهبية

مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس بث مباشر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 كورة اون لاين كورة لايف yalla shoot