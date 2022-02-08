الاتحاد الأوروبي يبحث بدائل تضاؤل إمدادات الغاز

يدفع ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض مستويات التخزين إلى مستويات قياسية وخطر انقطاع الإمدادات.. الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وفي ما يرقى إلى مسعى عالمي، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز الطارئة المحتملة مع النرويج والولايات المتحدة وأذربيجان للاستجابة لأسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.

ويضاعف الاندفاع نحو الحصول على المزيد من الغاز المخاوف بشأن حشر أوروبا في خيارات الطاقة الملوثة ومع تحمله من خسائر في الاستثمارات فضلا عن الضرر البيئي.ولكن في الوقت الراهن، فإن المخاوف في أوروبا بشأن أمن الطاقة تظل محل التركيز الأول.

وتعد روسيا أكبر مورد للغاز للاتحاد الاوروبى حيث تقدم حوالى 40 فى المائة من احتياجات الاتحاد الأغوروبى.

وزار مسئولون كبار فى الاتحاد الاوروبى يوم الاثنين الولايات المتحدة لبحث إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما يعملان مع شركاء دوليين لتجنب "صدمات الإمدادات".

وتعهد وزير الخارجية الامريكى انتونى بلينكن بحماية امدادات الطاقة مع الاتحاد الاوروبى.

وفي الوقت نفسه قال متحدث باسم المفوضية إن اذربيجان أبدت استعدادها لدعم الاتحاد الاوروبى على المدى القصير فى حالة حدوث اضطراب فى تدفق الغاز.

وذكرت مصادر بالاتحاد الاوروبى أنه من المحتمل مضاعفة قدرة خط الانابيب عبر البحر الادرياتيكي الذى يربط أذربيجان لأوروبا فى المستقبل القريب.

وأوضحت سيمون تاغليابيترا من مركز بروغل للأبحاث أنه لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بأي بلد بمفرده، لأن القدرة العالمية على إنتاج الغاز تحددها في الغالب العقود القائمة.

وقالت في تصريحات لموقع EUobserver ومع إدراج المفوضية للغاز في قواعد التصنيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة، فإن المخاوف تتصاعد تحديدا بين الجماعات الخضراء المناصرة للبيئة بشأن استمرار اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري.

من جانبها، قالت تارا كونولي، وهي ناشطة في منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية لنفس الموقع، إن المزيد من واردات الغاز من بلدان ثالثة من شأنها أن تحبس أوروبا في "مستقبل مرتبط بمصدر للطاقة يغذي انهيار المناخ ويدفع الملايين إلى فقر الطاقة".

وقالت كونولي: "من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يتعلم الدرس وبدأ في التخلص التدريجي من الغاز الأحفوري.