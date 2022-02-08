العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوي على الإطلاق فى 2021

اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة في ديسمبر مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر.

وتم تعديل بيانات نوفمبر تشرين الثاني بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز عجزا قدره 83 مليار دولار.

وقفز العجز 27 بالمئة في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار.

وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.