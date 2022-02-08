نصائح هامة من حماية المستهلك للمواطنين بشأن الأوكازيون

تزامنا مع انطلاق الأوكازيون الشتوي، أمس الإثنين، وهي فترة التخفيضات الموسمية والتي تستمر لمدة شهر، أعلنت المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عرض تخفيضاتها على أسعار الملابس الجاهزة، في ظل توقعات بمد فترة الأوكازيون الشتوي.

ومنعًا لتعرض المواطنين لأي نوعٍ من أنواع الغش التجاري، وضع جهاز حماية المستهلك إرشادات عدة للمستهلكين، في حالة الإقبال على الشراء من المحلات المشاركة في الأكازيون الشتوي، وجاءت هذه الإرشادات من خلال صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاقا من الدور التوعي والرقابي للجهاز.

إرشادات جهاز حماية المستهلك

- على المستهلكين الالتزام بالحصول على حقوقهم، وعدم التسرع في أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات.

- يجب التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة داخل المحال التجاري.

- يجب التأكد من طبيعة السلعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطبيعاتها وجهة المنشأ.

- التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم، للتأكد من جدية العروض والتخفيضات.

- يجب الحرص على طلب فاتورة الشراء قبل مغادرة المحل.

- التأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون.

- يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما من الشراء.

تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحال التجارية

- طالب الجهاز المحالات التجارية المشاركة، بالالتزام بالقانون وتقديم عروض جادة للمستهلكين.

- يجب على المحال التجارية الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأكازيون الشتوي.

- يجب أن تلتزم المحال التجاري بتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال، المنصوص عليها في القانون.

- قانون حماية المستهلك يلزم كل التجار والبائعين في الأسواق المصرية، بإصدار فاتورة للمستهلكين تتضمن نوع السلعة ومواصفاتها، وتاريخ البيع، دون تحميل المستهلك أي تكلفة إضافية.

كما يجب أن تشمل الفاتورة اسم الشركة أو التاجر والعنوان، والسجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، وفترة الاستبدال والاسترجاع طبقًا لقانون حماية المستهلك.