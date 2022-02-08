اختتام أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الـخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الإمارات على مدار يومين في معرض إكسبو 2020 دبي.

وألقت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة كلمة رحبت فيها بالأشقاء من دول الخليج، وأثنت على أعمال اللجنة ودورها في القيام بمهام التأمين على المواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس ومتابعة كافة معاملاتهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال الذي تناول عدة موضوعات مهمة، منها عرض مقترحات حول تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وناقش المشاركون مقترحًا حول إنشاء آليه لتعويض المواطنين الخليجيين المشتركين في النظام عند التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم، مع وجود القدرة على ممارسة العمل وتم تقديم رؤية شاملة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر عن هذه المبادرة.

وتناول الاجتماع جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت لإعداد دراسة مقارنة حول أنظمة التقاعد بدول المجلس كل ثلاث سنوات، واطلع المشاركون على خطط المؤسسة لإعداد الدراسة المقبلة في مارس من العام الجاري.

واستعرض جهود الربط الإلكتروني بين أنظمة التقاعد المدني في دول الخليج، من أجل تعزيز قدرتها على إنجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين الخليجيين العاملين في دول المجلس وكذلك إنجاز معاملات نهاية خدمتهم وفق أفضل الممارسات وبما يحسن جودة هذه العمليات.

وطرح الاجتماع مبادرة تأهيل مدربين معتمدين متخصصين في مجالات التأمين الاجتماعي مثل إعداد الدراسات الاكتوارية، ونظم التفتيش التأميني، وأنظمة المعاشات والتأمينات، بحيث يتم تأهيلهم كسفراء لنشر الوعي عن أنظمة التأمين لدى الفئات المستفيدة.

كما تم تسليط الضوء على الحملات التوعوية التي نفذتها أجهزة التقاعد خلال الربع الأخير من 2021، واستعراض محاور الحملة المقبلة التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري للتوعية عن نظام مد الحماية.

وفي محور أخر ناقش المجتمعون سياسة التنسيق والمشاركة في الاجتماعات الدولية، بحيث يتولى فريق عمل الاتصال الدولي تنظيم الاجتماعات التنسيقية لبحث فرص المشاركة في المؤتمرات الدولية، وكذلك ترشيح المشاركين في عضوية اللجان المشاركة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

كما ناقش الحضور مبادرة تطوير آليات تحصيل وتعريف الاشتراكات، بحيث يتم إنشاء بنية أساسية لنظام خاص بتحصيل الاشتراكات بشكل إلكتروني كامل دون تدخل من العامل البشري وقد طرحت الهيئة العامة للمعاشات بالدولة تجربتها في تطبيق نظام تحصيل الاشتراكات إلكترونيًا والنظر في مدى الاستفادة منه في تحصيل الاشتراكات عن الخليجيين، واستعرض المشاركون مقترحين حول إمكانية استحداث جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.