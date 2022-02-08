27 مليون مستخدم لوسائل نقل عجمان خلال عام 2021

بلغ إجمالي عدد الركاب والمستفيدين من خدمات النقل التابعة لهيئة النقل بعجمان لعام 2021 والمستخدمين لها 26،647،435 راكبا، بزيادة تصل إلى 30% عن عام 2020.

وتسعى الهيئة لتطوير وسائل النقل التابعة لها بشكل دائم من خلال تحديث تجربة المتعاملين، للوصول إلى تجربة مثالية مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالهيئة أن عدد مستخدمي النقل العام لسنة 2021 بلغ نحو 2،523،073 بنسبة زيادة 75% عن عام 2020 حيث بلغ عددالمستخدمين 1،439،730 راكبا، فيما بلغ عدد رحلات حافلات النقل العام للعام الماضي 131،759 رحلة وبنسبة زيادة 33% عن عام 2020 حيث بلغ عدد رحلاته 98،998 رحلة.

وكشفت الهيئة عن نقل 29،183 راكبا للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي منذ بداية انطلاق المعرض العالمي في شهر أكتوبر الماضي.

ونقلت مركبات الأجرة في عجمان 23،844،255 راكبا خلال عام 2021 ووصلت نسبة الزيادة عن العام السابق له 26%، مقارنة بعدد مستخدمي مركبات الأجرة لعام 2020 الذي بلغ 18،873،090 راكبا.

وشهد النقل البحري زيادة كبيرة عن العام الماضي في عدد المستخدمين الذي وصل إلى 115،792 راكبا بنسبة زيادة 29% عن عام 2020.. بعدد رحلات وصل إلى 8،822 بزيادة 38%عن عدد رحلات عام 2020 بلغ 6،371 رحلة.