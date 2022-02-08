مؤتمر النقل يسلط في ختام فعالياته الضوء على المرأة وقطاع النقل و"مستقبل المدن"

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجلسة "رائدات في قطاع النقل العام" تناولت دور المرأة في قطاع النقل العام.

شارك في الجلسة كل من منى العصيمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل بهيئة الطرق والمواصلات في دبي والملازم خديجة الحمادي رئيس قسم ادارة المبادرات في أمن النقل في دبي والدكتورة سعيدة جعفر المدير الإقليمي للمجموعة "فيزا" ونائب الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي وروزلين زوبل رئيس قسم الموارد البشرية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "RATP Dev" وسهر العالول العضو المؤسس وعضو في الفريق التنفيذي بمؤسسة صداقة وأدار الجلسة محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وبدأ محمد مزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة الجلسة بسؤال عن كيف يمكن أن نتأكد من أن الاحتياجات الخاصة للنساء تأخذ على عين الاعتبار في قطاع المواصلات العامة ومن أهم هذه الاحتياجات الأمن والسلامة سواء كن سائقات أو مستخدمات.

وأجابت روزلين زوبل على هذا السؤال قائلة " حاليًا نحن مشغولون بعملية حشد كبيرة بها تخطيط وجهد جبّار ونريد العمل أيضًا لنستعيد القوة خصوصًا بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19 كما إننا نركز على رفع نسبة الموظفات النساء لدينا وهذا هو أهم التحديات الموجودة.. تحدينا الحقيقي هو البحث عن الموارد البشرية "النساء الراغبات بالعمل في قطاع النقل".

من جانبها قالت الملازم خديجة الحمادي " إننا في دولة الإمارات نفخر بمؤشر الأمن والأمان المتميز على مستوى العالم والذي وصلنا إليه بفضل البرامج والخطط والقوانين الاتحادية التي أعطت الأمان للمجتمع من خلال مكافحة العنصرية والتمييز والإرهاب".

وقالت منى العصيمي إن هيئة الطرق والمواصلات لديها أهداف تنسجم مع أهداف الحكومة فيما يتعلق بتمكين المرأة خصوصًا أن دعمها موضوع أساسي ومهم..

منوهة إلى أنه أنه يوجد في هيئة الطرق والمواصلات لجنة خاصة تعمل على تسهيل حياة النساء العاملات وتقدم التطوير والمساندة لهن كما أن طرق دبي وفرّت ركن خاص بالأم والطفل وأعدت أيضًا نشاطات مكرسة لتمكين النساء والترفيه عنهن مثل فريق الرياضة.

من جهتها قالت الدكتورة سعيدة جعفر " فيما يخص إعطاء المرأة الشعور بالأمان والثقة عند استخدام آليات وأدوات الدفع هناك الكثير من آليات وأدوات الدفع وإن المرأة مثل الرجل تستخدم هذه الأدوات وبدأنا نرى زيادة في الاستخدام وسرعة في استخدام هذه الخدمات".

ودارت في ختام فعاليات المؤتمر جلسة حوارية أخرى تحت عنوان " مدن المستقبل" تحدثت فيها الدكتورة أميمة بامسق وكيل الهيئة لتمكين النقل في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية وكارلس كاساس اسبلوجاس مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي في FGC برشلونة وآدم جيامبروني مدير إدارة التنقل الإقليمي والحضري في NEOM المملكة العربية السعودية بمشاركة اليزابيتا ترومليني رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة FNM S.P.A. في ايطاليا وأدار الجلسة ليون دانيلز نائب رئيس معهد تشارترد للوجستيات والنقل والسفير الفخري للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.