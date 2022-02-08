باقي أيام.. تعرف على موعد عيد الحب 2022 العالمي

يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد عيد الحب 2022 والذي يبدأ بعد أيام قليلة من وقتنا هذا.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، موعد عيد الحب 2022 سواء العالمي أو المصري، وأبرز الحفلات التي تقام في هذا اليوم، في السطور التالية:

موعد عيد الحب 2022

ويجري الاحتفال بعيد الحب أو الفالنتين كما يطلق عليه الكثيرون، عالميًا في اليوم الرابع عشر من فبراير، أي إنه سيوافق الاثنين المقبل.

وفي مصر يجرى الاحتفال بعيد الحب مرة أخرى في الرابع من نوفمبر من كل عام، الذي دعا إليه الكاتب الصحفي مصطفى أمين عام 1974، الذي قال فيه إنه رأى جنازة يسير فيها 3 أشخاص فقط، فتعجب وأراد أن يعم الحب بين البشر، فطالب بجعل اليوم الرابع من نوفمبر، يومًا للحب بمفهومه الواسع، الذي يشمل الأسرة، الوطن، والزملاء وكل ما يحيط بهم.

حفلات عيد الحب 2022

من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الحب، هي الحفلات الغنائية، والتي أعلن عدد من المطربين عن إقامتها في توقيتات مختلفة، وجاء على رأسها الهضبة عمرو دياب الذي يحيي حفلا في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم 11 فبراير، وتبدأ التذاكر من 2500 جنيه للفئة الأولي والدرجة الثانية 800 جنيه، بينما الثالثة بنحو 500 جنيه.

كما يحيي الفنان علي الحجار حفلا غنائيًا على مسرح دار الأوبرا يوم 15 فبراير، كما تحيي في اليوم التالي الفنانة كارول سماحة 16 فبراير، وتباع التذاكر أونلاين عبر موقع دار الأوبرا بفئات 1210 جنيهات، 1010 جنيهات، 610 جنيهات، 260 جنيهًا.

ويقدم الفنان إيساف حفل عيد الحب 2022 على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، وتبدأ أسعار التذاكر من 70 جنيهًا.