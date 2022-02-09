عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الأربعاء الموافق 9-2-2022 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 3 أيام مقبلة، حيث تنخفض الحرارة بنحو 4 درجات على محافظات الجمهورية كافة.

وأضافت الهيئة في بيان صادر بشأن حالة الطقس، أنّ طقس اليوم سيكون مائلا للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى غرب البلاد، مع توقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مساء إلى محافظات القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

درجات الطقس اليوم 
القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 10

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 10

العريش 17 10

رفح 21 11

رأس سدر 19 09

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 11

الفيوم 18 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 11

إدفو 25 08

أبو سمبل 25 09

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 

عدم الاستقرار حالة الطقس اليوم الطقس اليوم خبراء الارصاد الجوية السواحل الشمالية الغربية الهيئة العامة للارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد تحذر طقس اليوم الاربعاء العامة للأرصاد الجوية السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية الشرقية استقرار في الأحوال الجوية محافظات القاهرة الكبرى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظات شمال الصعيد

مواد متعلقة

شوفلك حد ينضف قلبك".. حمو بيكا يثير الجدل برسالة حادة

غدا.. مصطفى الفقى يوقع كتابه "رحلة الزمان والمكان" بمكتبة القاهرة الكبرى

تفاصيل حالة طقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 6.. اعترافات ضمير ميت بالبنط العريض! (قصص واقعية)

“حكايات من بحور التاريخ” كتاب جديد للدكتور محمد فتحي عبدالعال

بهذه الطريقة ..منة فضالي تروج لفيلم "الفارس"

شعوب العالم تتجمهر حول عازفي التخت العربي الشرقي في البوليفارد

أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. السجن لـ7 متهمين قتلوا شخصين بسبب مشاجرة بالإسكندرية

وزير سابق: الولايات المتحدة وضعت قائمة من 3 مرشحين لخلافة مبارك

موسيماني يطلب صفقة طارئة في الأهلي

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار

بيان عاجل من الحكومة بشأن انتشار أدوية مغشوشة تسبب الوفاة

طارق السعيد: الفروق الفردية ظهرت للاعبي الأهلي أمام بالميراس عقب مشاركة وليد سليمان وعبد القادر

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية