عالم أزهري: نحتاج فقه جديد

قال الشيخ أحمد التركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مفهوم العدالة عند العقد لدى مذهب أبي حنيفة النعمان مختلفة، حيث أن العدالة عنده هى الإسلام، بينما بقية الأئمة لديهم شروط صعبة جدا.

وأشار "التركي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن المذاهب الأخرى تشترط على الشاهد ألا يكون قد شهد زور من قبل، مضيفا أن المذهب الحنفي أقرب إلى حضارة النهر، حيث أن معظم الفقه هو فقه بدوي مخاطب به القبيلة بكل مكوناتها.

وأضاف الشيخ أحمد التركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أننا في واقع معقد ونحتاج إلى فقه جديد، ولذلك من المهم البناء على مدرسة الرأي، منوها بأن موضوع الزواج هو الإيجاب والقبول، متابعا: "بنقول زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله، ومش كتير من المأذونيين بيقولوا جملة على مذهب الإمام أبي حنيفة".