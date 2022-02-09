عالم أزهري: نحتاج فقه جديد

توك شو
الشيخ أحمد تركي
الشيخ أحمد تركي
Advertisements

قال الشيخ أحمد التركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مفهوم العدالة عند العقد لدى مذهب أبي حنيفة النعمان مختلفة، حيث أن العدالة عنده هى الإسلام، بينما بقية الأئمة لديهم شروط صعبة جدا.

وأشار "التركي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن المذاهب الأخرى تشترط على الشاهد ألا يكون قد شهد زور من قبل، مضيفا أن المذهب الحنفي أقرب إلى حضارة النهر، حيث أن معظم الفقه هو فقه بدوي مخاطب به القبيلة بكل مكوناتها.

وأضاف الشيخ أحمد التركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أننا في واقع معقد ونحتاج إلى فقه جديد، ولذلك من المهم البناء على مدرسة الرأي، منوها بأن موضوع الزواج هو الإيجاب والقبول، متابعا: "بنقول زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله، ومش كتير من المأذونيين بيقولوا جملة على مذهب الإمام أبي حنيفة".

عمرو عبدالحميد الازهر الشريف عالم أزهري علماء الأزهر الشريف الإعلامي عمرو عبدالحميد أحد علماء الأزهر المذهب الحنفي أحمد التركي

مواد متعلقة

مقتل 5 من حزب العمال بغارات تركية شمال العراق

زراعة الشعر في إسطنبول نقلا عن مستشفى أوزيل

الخارجية التركية: بحثنا سبل تعزيز التعاون مع البحرين في عدد من المجالات

هبوط قياسي لليرة التركية مقابل الدولار

بيت العائلة المصرية بلندن يتضامن مع الجالية اليونانية والقبرصية

أنقرة تعلن القبض على عضو بـ "داعش" مدرج في القائمة الحمراء

"عذبها بالسجائر".. ننفرد بأول حوار مع أسرة الطفلة "حبيبة" المقتولة على يد زوج أمها وبمساعدتها بكرداسة (فيديو)

الليرة التركية عند أدنى مستوياتها على الإطلاق
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. السجن لـ7 متهمين قتلوا شخصين بسبب مشاجرة بالإسكندرية

وزير سابق: الولايات المتحدة وضعت قائمة من 3 مرشحين لخلافة مبارك

موسيماني يطلب صفقة طارئة في الأهلي

"متنزلش القهوة".. تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار

بيان عاجل من الحكومة بشأن انتشار أدوية مغشوشة تسبب الوفاة

طارق السعيد: الفروق الفردية ظهرت للاعبي الأهلي أمام بالميراس عقب مشاركة وليد سليمان وعبد القادر

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية