متحدث المأذونيين الشرعيين: مذهب أبو حنيفة أجاز عقد الفاسقين

قال الشيخ محمود محمد محي الدين، المتحدث الرسمي باسم المأذونيين الشرعيين، إن لائحة المأذونيين الشرعيين والمطبقة منذ 1915 صار العرف بها أن يتم الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان.

وأشار "محي الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن صيغة الزواج يقال بها أن العقد يكون على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى كل المذاهب التي يصح بها العقد، وهو ما يعد ردا على من يسأل "اشمعنا مذهب أب حنيفة".

وأضاف أن المذهب الحنفي به انفراجة للشاهدين، حيث أنه لم يشترط عدالة الشهود، حيث يمكن أن يكون الشهود على عقد الزواج لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، حيث أجاز عقد الفاسقين، معلقا: "حيث قد يكون الشاهد غير مشهود له بالعدالة، وقد يكون فاسق، أو آكل ربا، أو شارب خمر"، حيث أنه لم يشترط الكفاءة الدينية في الشاهد، وهذا بخلاف المذاهب الأخرى، لافتا إلى أن الزواج يصح على كل المذاهب الأربعة.