تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب

منوعات
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المسلمين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة في شهر رجب، عن الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب؛ جاء ذلك عقب فتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، موعد انطلاق أولى رحلات عمرة رجب بجانب الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب في السطور التالية.

موعد انطلاق أولى رحلات عمرة رجب

من المقرر، انطلاق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك عمرة رجب منتصف شهر فبراير الجاري، بعد انقطاع دام لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب

- احضار جواز سفر ساري لمدة عام من تاريخ السفر.

-احضار صورة بطاقة الرقم القومي

- يجب سداد المبلغ بالكامل عند التعاقد على برنامج عمرة رجب.

- احضار شهادة خلو من الأمراض، صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية.

- يلزم أخذ مسحة (pcr) قبل تاريخ السفر بـ 48 ساعة.

- احتساب سعر تذكرة الطيران على أساس 6500 جنيه وأي زيادة في أسعار التذاكر أو رسوم من مصر أو السعودية يتحملها المعتمر.

 

شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب

-  أسعار عمرة رجب.. البرنامج الاقتصادي يبدأ من 22 إلى 26 ألف جنيه لمدة 14 ليلة.
-  أسعار عمرة رجب.. (فئة 5 نجوم أ) يبدأ من 33 إلى 36 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

-  أسعار عمرة رجب.. (فئة 5 نجوم ب) يبدأ من 40 إلى 46 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

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