حالة الطقس المتوقعة اليوم.. أمطار خفيفة وبرودة ليلا

حالة الطقس اليوم، يبحث العديد من المواطنين يوميا عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، لمعرفة ما إذا كان الطقس جيد أم متقلب لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وعن حالة الطقس اليوم، أصدرت هيئة الأرصاد بيانا يكشف كواليس حالة الطقس، حيث تصدر الهيئة بينا بحالة الطقس يوميا لكي يطلع المواطنين على درجات الحرارة المتوقعة.

وفي كثيرا من الأوقات يتصدر الطقس تريند جوجل، وهذا بسبب البحث عليه من جنب المواطنين حيث تكثر الشائعات حول الطقس خصوصا في فصل الشتاء، نظرا لكثرة التقلبات الجوية وتعرض البلاد للأمطار والرياح والأتربة العالقة.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 9-2-2022، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على معظم الأنحاء.

وعن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، أكدت الأرصاد الجوية أنه مائل للبرودة.

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

الطقس ليلا

أما ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار خفيفة اليوم



وهناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.



درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات

سانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 0