وزير سابق: الولايات المتحدة وضعت قائمة من 3 مرشحين لخلافة مبارك

توك شو
نبيل فهمي
نبيل فهمي
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قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه الولايات المتحدة كانت قلقة للغاية من عدم وجود خليفة واضح لمبارك يضمن انتقالًا سلسا للسلطة خاصة بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مع جيزال" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن الأمريكيين أعدوا قائمة تضمنت ثلاثة مرشحية محتملين لخلافته، وهم: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وجمال مبارك نجل الرئيس المصري واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الأمريكيين كانوا يفضلون وصول عمر سليمان للسلطة، ويعتبرونه الرجل القوي في مصر والذي يمكن أن يضبط الأمور ويمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى في حالة الغياب المفاجئ لسلطة الرئيس مبارك.

الولايات المتحدة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى وزير الخارجية الرئيس مبارك الرئيس المصري اللواء عمر سليمان

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