اليوم.. "الفرصة" يواصل تقديم الجوائز لأصحاب المشاريع على قناة "أون"

توك شو
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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تواصل الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأربعاء، تقديم برنامج "الفرصة"، المذاع على قناة ON الفضائية، حيث يستمر أصحاب المشروعات في المنافسة لربح الجوائز.

و يدخل البرنامج في مرحلة التصفيات، بينما أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن قيمة جوائز حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "الفرصة"، بقيمة 280 ألف جنيه الأولى عبارة عن شيك بـ 100 ألف جنيه من شركة نرشيا للتنمية العقارية، والشيك الثاني بقيمة 180 ألف جنيه في حال فازت شركة في المجال التكنولوجي، حيث يتيح لها الفوز في المسابقة الحصول على فرصة احتضان من الراعي الرسمي، وهو مراكز إبداع مصر "كرياتيفا"، التابعة لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مقسمة بين 60 ألف كاش، و120 ألف جنيه خدمات عينية.

100 ألف جنيه لميس الحديدي تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات الإعلامية لميس الحديدي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قناة ON الفضائية لإعلامية لميس الحديدي

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